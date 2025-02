Aline, Gabriel e Vitória Strada estão no Paredão do 'BBB 25'

O Paredão do BBB 25 deste domingo, 9 de fevereiro, foi formado entre Aline, a indicada pelo líder, Vitória Strada e Gabriel. Diogo Almeida foi o mais votado pela casa, mas conseguiu se salvar na Prova Bate-Volta.

A dinâmica previa um Paredão triplo. Gracyanne Barbosa, que ficou no Quarto Secreto, estava imune, assim como Mateus, que venceu a Prova do Anjo. João Gabriel venceu a prova da liderança, e tinha colocado "Na Mira do Líder" os participantes Vitória Strada, Mateus, Aline, Thamiris e Camilla.

Os indicados ao Paredão foram o escolhido pelo líder e os três mais votados pela casa. Destes três, um será salvo pela Prova Bate-Volta. O apresentador Tadeu Schmidt fez contato com os participantes na sala do Big Brother Brasil na noite deste domingo, 9. e deu início à votação. Confira abaixo: