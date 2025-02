'Ainda Estou Aqui': Oscar define produtores indicados na categoria de Melhor Filme

Nesta segunda-feira, 10, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, anunciou os nomes dos produtores que representarão Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme. Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno foram selecionados para representar o longa-metragem de Walter Salles.

Teixeira já foi indicado na categoria pelo drama Me Chame Pelo Seu Nome (2017). Maria Carlota, por sua vez, está nomeada pela primeira vez.

O anúncio tardio ocorreu pois quando Ainda Estou Aqui recebeu a indicação na categoria de Melhor Filme, no fim de janeiro, a Academia ainda não havia confirmado os representantes de algumas das obras contempladas. Por isso, os anúncios vinham seguido do termo "nominees to be determined" (indicados a serem determinados). No Oscar, a estatueta de Melhor Filme é sempre entregue aos principais produtores da obra, definidos pela equipe do longa e validados pela Academia.