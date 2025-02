Após horas no Castigo do Monstro do 'BBB 25', Eva chora e produção permite pausa

Eva recebeu o Castigo do Monstro desta semana após ser escolhida pelo vencedor da Prova do Anjo, Mateus, no último sábado, 8. O desafio tem chamado atenção pelo grau de cansaço e estresse ao qual a participante foi submetida no BBB 25.

Intitulado como "Monstro Cadeado" pela produção, ela tem que ficar vestida como um cadeado e ficar dentro de uma caixa repleta de chaves - 1.395 ao todo, segundo a equipe do Big Brother Brasil - tentando encontrar qual a certa para abrir a porta e sair do local.

Em uma das ocasiões, Eva ficou trancada por sete horas até que a produção a liberasse, mesmo sem cumprir o desafio. "Faremos uma pausa do Monstro. Chamaremos em breve novamente. O 'dummy' abrirá o cadeado com a chave reserva", informou uma voz da produção.