'Ainda Estou Aqui' ganha mais salas nos EUA e arrecadação chega a R$ 5,8 milhões no fim de semana

"Ainda Estou Aqui" recebeu o prêmio de melhor filme ibero-americano no Goya, principal evento do cinema espanhol, neste sábado (8). A atuação de Fernanda Torres rendeu um Globo de Ouro à atriz no último mês de janeiro. O filme concorre ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz.