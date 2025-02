Walter Salles dedica vitória do prêmio Goya a Eunice Paiva; Leia discurso

O filme Ainda Estou Aqui venceu o prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-americano na noite deste sábado, 8, em uma vitória histórica para o Brasil, indicado pela primeira vez ao "Oscar" do cinema espanhol.

Walter Salles não esteve presente na cerimônia, mas contou com um representante de peso para receber a estatueta: Jorge Drexler, cantor uruguaio que trabalhou com o diretor em Diários de Motocicleta (2005), pelo qual venceu o Oscar de melhor canção original, com Al Otro Lado Del Rio

Ele leu uma mensagem escrita por Salles, na qual dedica a vitória ao cinema brasileiro, a Eunice Paiva e sua família, a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Veja na íntegra: