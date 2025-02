Vai cantar no Super Bowl? Como 'treta' com Drake gerou maior hit de Kendrick Lamar

O rapper Kendrick Lamar venceu 5 prêmios do Grammy 2025 - Música do Ano, Gravação do Ano, Melhor Performance de Rap, Melhor Canção de Rap e Melhor Videoclipe - na madrugada da última segunda-feira, 3, com sua canção Not Like Us. A música, que se tornou um dos maiores hits da carreira do artista, é fruto de uma polêmica e pública briga com o rapper canadense Drake. Entre abril e maio de 2024, os dois artistas passaram a se atacar publicamente em inúmeras canções.

Após a vitória no Grammy, a próxima parada de Not Like Us é no Super Bowl. Kendrick Lamar foi escolhido como o artista que se apresentará no show do intervalo da final da liga norte-americana de futebol americano de 2025 e o público espera que ele cante a composição que lhe rendeu cinco estatuetas na principal premiação da indústria musical.

A temática da composição, que envolve acusações de pedofilia e tráfico sexual, talvez impeça o rapper norte-americano de cantar a música na íntegra. É pouco provável, no entanto, que não haja ao menos uma menção da música durante a apresentação. Não após a noite histórica no Grammy.