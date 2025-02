BBB 25: Diogo faz declaração ao vivo para Aline: 'Falou que queria me ver sem barba'

Na quinta, 6, Aline havia comentado que não enxergava mais chances de se relacionar com Diogo. "Não consigo ver a possibilidade de ficar com ele aqui. E nem lá fora", afirmou. "Se aqui dentro ele não conseguiu sustentar uma escolha, imagina lá fora."

Aline e Diogo

O romance entre Aline e Diogo começou a ruir após o ator escolher a sister e Vinícius em um contragolpe no último paredão. A decisão gerou uma série de desentendimentos e foi um dos temas centrais do Sincerão na última segunda-feira, 3.

A situação se agravou ainda mais depois que Diogo protagonizou uma discussão acalorada com Gracyanne Barbosa, que voltou do Quarto Secreto e confrontou o ator sobre sua postura com Aline.