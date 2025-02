BBB 25: Brothers dizem 'passar mal' de fome antes de festa no reality: 'Dor de cabeça'

Enquanto se arrumavam para a festa desta sexta-feira, 7, no BBB 25, diversos participantes disseram estarem "passando mal" de fome enquanto enfrentam a dinâmica do Tá Com Nada. Alguns relataram sentirem dor de cabeça e desânimo antes da celebração.

"Sério, eu estou fraca. Tipo assim, sem animação", comentou Camilla. Thamiris, Matheus e Gabriel relataram as dores na cabeça. "Minha barriga está roncando", completou a trancista. Joselma, que, mais cedo, já havia desabafado sobre as restrições alimentares do reality, também afirmou estar sentindo dificuldades.

Em outro cômodo da casa, Maike e Gabriel também abordaram o assunto. "Estou doido para comer pão com ovo", disse Maike. "Eu estou com vontade de qualquer coisa", respondeu Gabriel.