'Tá lindo': Aline aprova novo look de Diogo e diz que agora tem desculpa para beijá-lo de novo

Aline, do BBB 25, já tinha deixado claro que não via mais possibilidade de resgatar seu relacionamento com Diogo Almeida dentro ou fora do reality. No entanto, nesta sexta-feira, 7, depois de ver o novo visual do brother, que raspou a barba, a sister teve uma reação diferente. "Tá lindo! Aí, ó, é bom que agora tem uma desculpa. Tem outra pessoa pra beijar na casa", comentou.

A frase gerou repercussão entre os participantes, que entraram na brincadeira e reagiram ao comentário inesperado.

Reação dos brothers