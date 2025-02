Preta Gil passa por nova cirurgia e recebe visita de Ary Fontoura

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023 e, desde então, vem passando por tratamento contra a doença. Em dezembro, ela passou por uma cirurgia de 21 horas para a retirada de cinco tumores e segue internada desde então.

Mesmo no hospital, a cantora mantém o bom humor e comentou com seus seguidores sobre o "FOMO" (Fear of Missing Out), expressão que descreve o medo de estar perdendo algo, brincando sobre sua vontade de estar na praia ou em Salvador.

"Quando eu vejo alguém no Porto da Barra, meu Deus, quando eu vejo alguém comendo na Preta, em Salvador, quando eu vejo alguém de biquíni em qualquer praia do Nordeste é uma FOMO assim gritante, mas eu estou resistindo, bora!", brincou.