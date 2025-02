'O Auto da Compadecida 2' ganha data de estreia em streaming

O Prime Video divulgou nesta sexta-feira, 7, que O Auto da Compadecida 2 chegará ao seu catálogo no último dia do mês, 28 de fevereiro.

A continuação de O Auto da Compadecida estreou nos cinemas dia 25 de dezembro do ano passado e segue em cartaz. Inspirada na obra de Ariano Suassuna, a história foi escrita por Guel Arraes e João Falcão, com colaborações no roteiro de Adriana Falcão e Jorge Furtado.

No filme, Selton Mello e Matheus Nachtergaele interpretam a dupla Chicó e João Grilo, mais uma vez. Virginia Cavendish e Enrique Diaz também estão no elenco da sequência como Rosinha e Joaquim Brejeiro, respectivamente.