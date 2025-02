'Ainda Estou Aqui' e 'Senna' concorrem ao Critics Choice Awards; saiba como assistir

O Critics Choice Awards 2025 acontece nesta sexta-feira, 7, no Barker Hangar, no aeroporto de Santa Mônica, em Los Angeles. O prêmio é entregue pela maior associação de críticos de cinema e televisão dos Estados Unidos e do Canadá.

Fernanda Torres não foi indicada, mas Ainda Estou Aqui está concorrendo na categoria Melhor Filme de Língua Estrangeira. O filme brasileiro disputa com Tudo que imaginamos como luz (Índia), Emilia Pérez (França/México), Flow (Letônia), Kneecap (Irlanda) e The Seed of the Sacred Fig (Irã).

A série Senna, da Netflix, também concorre na categoria Melhor Série de Língua Estrangeira. Ela disputa com A Amiga Genial, da Max, Pachinko, da Apple TV+, e Round 6, também da Netflix.