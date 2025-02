Qual é o valor do prêmio do 'BBB 25' hoje?

O Big Brother Brasil 25 está em suas primeiras semanas, mas já promete o maior prêmio em dinheiro da história do reality show. Atualmente, a premiação é de R$ 2,53 milhões, mas pode chegar até R$ 3 milhões ao final do programa. A cifra pode superar os R$ 2,92 milhões pagos para Davi Brito em 2024, o maior valor já oferecido para um vencedor da atração até então.

Assim como em edições anteriores, o prêmio do BBB 25 é variável e pode aumentar ao longo do programa. Nos anos passados, no entanto, o aumento do prêmio era decidido na sorte - os eliminados rodavam uma roleta que adicionava valores aleatórios ao prêmio. Neste ano, a dinâmica é diferente e se chama Pegar ou Guardar.

A cada quinze dias, os emparedados da semana devem escolher uma dupla ou colega de confinamento - a depender do momento do jogo - para concorrer a uma chance de participar do Pegar ou Guardar. Somente quem foi escolhido pelo eliminado participa da dinâmica.