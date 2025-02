O que é o 'Tá Com Nada' no BBB 25?

A vida dentro do Big Brother Brasil 25 pode ser repleta de festas e privilégios, mas também reserva momentos de dificuldade para os participantes. Entre as punições mais temidas do reality está o Tá Com Nada, um castigo coletivo que reduz drasticamente os mantimentos da casa.

Quando os brothers são submetidos ao Tá Com Nada, todas as "regalias" são suspensas, e eles passam a ter ainda menos benefícios do que a Xepa, que já oferece uma alimentação limitada. Os alimentos disponíveis na casa são confiscados, restando aos participantes apenas itens básicos de sobrevivência.

Freeze pode levar toda a casa para o Tá Com Nada