Guilherme avalia o fim das duplas NO 'BBB 25': 'Vou poder expor sem medo'

Para Diego, a separação das duplas traz um desafio extra. O ginasta admitiu que dependia muito de Daniele Hypolito para estruturar seus pensamentos no jogo. "Eu dependo muito da Dani, às vezes, dos meus pensamentos. A Dani, ela me dá um norte. E ela vai continuar me dando um norte. Mas, tipo, eu fico pensando, caraca, meu Deus, agora eu vou ter que pensar mais", disse ele.

O brother também mencionou que sua percepção sobre a casa mudou após voltar de dois paredões. "E essas voltas, a volta desse segundo paredão, eu senti umas coisas diferentes. Eu fiquei observando e falei assim, caramba, será que é isso? Será que é aquilo?", refletiu.

Impacto no jogo

Com a nova configuração, os brothers precisarão reavaliar alianças e estratégias. O fim das duplas se soma a outras mudanças que ocorreram nesta semana, como o retorno de Gracyanne Barbosa ao jogo, na dinâmica do Freeze, e a penalização coletiva no "Tá Com Nada".