'Belo é o homem da minha vida', diz Gracyanne ao confessar erro com o cantor

O dia foi movimentado para a modelo Gracyanne Barbosa na casa do Big Brother Brasil 25. Além de retornar para o jogo após passar um dia no Quarto Secreto, a influenciadora fitness também teve uma conversa emocionante com seus aliados na tarde desta quinta-feira, 6.

No papo, Gracyanne falou sobre o seu antigo relacionamento com o cantor Belo e revelou se arrepender dos erros que cometeu que acabaram culminando no fim do seu casamento. O casal ficou junto por 16 anos e, apesar de rumores na internet e na imprensa, garantiu que não houve traição de nenhuma das partes.

"Você falou uma coisa da minha vida que errei fora [da casa] e não corri. Independente do motivo, do que me levou a fazer, falei ‘errei’. E me arrependo muito. Mas eu só podia pedir desculpa. E não fiz isso escondido. Fiz isso para o Brasil inteiro", declarou.