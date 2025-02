BBB 25: Show de Quarta teve Chitãozinho & Xororó, Sandy e Junior; confira melhores momentos

O Show de Quarta, desta quarta-feira, 5, no Big Brother Brasil, teve Chitãozinho & Xororó e Sandy & Junior como atração musical. Antes da apresentação, porém, as duas duplas de irmãos cantores apareceram na casa, surpreendendo os confinados. Eles fizeram questão de cumprimentar todos os brothers e sisters e de conhecer todos os cômodos da casa.

A entrada dos irmãos Sandy e Junior gerou uma comoção na casa: Aline e Vinícius relembraram que, antes do reality, realizaram um trabalho em um show da dupla em Salvador entregando copos e balões para poder assisti-los cantar. Internautas reviveram um vídeo em que Aline comemora ao lado do amigo durante o show da dupla de irmãos.

Chitãozinho e Xororó também surpreenderam com a entrada no BBB 25. Eles foram recebidos com alegria pelos brothers e sisters, que entoaram a música Evidências, um dos sucessos da dupla. A música foi cantada pelos quatro convidados posteriormente, em um dos momentos mais emocionantes para os participantes.