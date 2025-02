'BBB 25': Gracyanne imita comportamento de Diogo Almeida com Aline

Gracyanne Barbosa voltou para a casa do Big Brother Brasil 25 na manhã desta quinta-feira, 6. Desde antes de sua falsa eliminação, a influenciadora digital já havia criticado o comportamento de Diogo Almeida no reality show.

Após o dia no Quarto Secreto, onde ela teve acesso às câmeras da casa e de cenas antigas do confinamento, parece que o atrito entre os dois aumentou. Em uma conversa com Camilla, Thamiris, Mateus e Vitória Strada, ela comentou as atitudes do ator com Aline e insinuou que o brother manipula situações a seu favor.

"Ele não fala para a câmera, mas ele cria muitas situações", explicou. Em seguida, a musa fitness imitou Diogo.