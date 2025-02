'BBB 25': Gracyanne conversa com Aline e afronta Diogo: 'Falo na frente de todo mundo'

A volta de Gracyanne Barbosa do Quarto Secreto continua movimentando o BBB 25, e desta vez, a sister protagonizou um momento de confronto com Diogo Almeida.

Durante uma conversa com Aline, Gracyanne fez questão de reforçar sua admiração por Diogo como jogador, mas deixou claro que não compactua com a forma como ele tratou a baiana dentro do jogo.

"Não é a pessoa. É um cara que fala bem, sabe se posicionar. Tudo isso vou continuar admirando. Mas como homem, o que ele fez com você como mulher, não tem justificativa", afirmou Gracyanne, enquanto os outros brothers ouviam atentamente.