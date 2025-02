'BBB 25': Diego se compara a 'cachorro de rua' e repensa alianças no jogo

A conversa aconteceu com Thamiris, Mateus Pires e Vitória Strada, que ouviram atentamente seu desabafo. Thamiris comentou que Diego parecia mais atento à movimentação dos brothers na casa e destacou que a festa da noite anterior pode ter ajudado a clarear algumas percepções. Mateus Pires, por sua vez, sugeriu que ele refletisse sobre quem realmente está ao seu lado, enquanto Vitória Strada concordou que o jogo estava começando a exigir decisões mais estratégicas.

Influência de Tadeu Schmidt

O brother mencionou que as palavras do apresentador Tadeu Schmidt o fizeram refletir sobre sua posição no jogo. "O Tadeu foi enfático sobre isso. E isso me fez refletir muito sobre a questão... do paredão. Cara, me fez demais", disse Diego.

Antes de encerrar o desabafo, ele revelou que a reflexão continuou durante a noite. "Eu observei uma coisa que eu fui dormir pensando nisso. Eu parei de dar satisfação. As coisas acontecem", concluiu.

Mudanças no jogo

Pouco depois da conversa de Diego, Gracyanne Barbosa retornou do Quarto Secreto, trazendo mudanças significativas para o jogo. A dinâmica do Freeze resultou na penalização de todos os participantes, que foram colocados no "Tá Com Nada", enquanto Gracyanne garantiu sua permanência no VIP.