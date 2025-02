'BBB 25': brothers descobrem que disputa agora será individual

Na manhã desta quinta-feira, 6, os participantes do BBB 25 foram informados pelo RoBBB que a dinâmica do jogo mudou. A partir de agora, o reality segue de forma individual, encerrando as duplas.

"Atenção, todos! O jogo, a partir de agora, será individual. É o fim das duplas, agora é cada um por si", anunciou a voz do programa.

A decisão foi comunicada pouco depois da penalização coletiva do "Tá Com Nada", que deixou todos os brothers sem acesso ao VIP, com exceção de Gracyanne Barbosa. Ela retornou do Quarto Secreto imune e garantida no VIP.