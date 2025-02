Vilma é cobra e Maike é cachorro sem vergonha, diz Giovanna após eliminação do 'BBB 25'

Giovanna foi a terceira eliminada do BBB 25 na noite desta terça-feira, 4, com 52,61% dos votos. O Paredão foi o primeiro da edição a ser disputado de maneira individual, mas os participantes ainda não sabem da novidade. Sua dupla no jogo, Gracyanne Barbosa, participa da dinâmica do Quarto Secreto e retornará ao programa nos próximos dias.

Após deixar a casa, Giovanna participou do quadro "Cesincerão", comandado por Ceci Ribeiro, e fez revelações sobre seus colegas de confinamento. Durante a entrevista, a ex-BBB comentou sobre Maike, com quem se envolveu no reality. Questionada se considerava o irmão dele um belo cunhado, ela inicialmente concordou, mas depois voltou atrás.

"Não seria, não, agora já não quero mais, depois desse negócio da Renata". A mudança de opinião ocorreu após assistir a imagens da aproximação entre Maike e Renata durante o programa.