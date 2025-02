'Vale Tudo': Alexandre Nero publica primeiras fotos como Marco Aurélio

Alexandre Nero movimentou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, ao divulgar as primeiras imagens caracterizado como Marco Aurélio, seu personagem no remake de Vale Tudo. Para dar vida ao vilão da trama, o ator apareceu sem barba e posou sem camisa, exibindo o novo visual diretamente dos bastidores das gravações.

Nas fotos, Nero surge em uma lancha ao lado das atrizes Rhaisa Batista e Malu Galli. Além disso, ele mostrou uma toalha bordada com o nome do personagem, reforçando os detalhes da caracterização. O ator também compartilhou cliques com outros colegas de elenco, como João Vicente de Castro, Júlio Andrade e Humberto Carrão.

Na legenda da publicação, Alexandre Nero brincou com os colegas ao fazer um trocadilho com o nome da novela: "Os Vale Nada". A nova versão do sucesso de 1988, escrita por Manuela Dias, tem estreia prevista para 31 de março e substituirá Mania de Você na faixa das 21h da TV Globo.