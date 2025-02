Selton Mello canta ao lado de Jack Black e Paul Rudd nos bastidores de 'Anaconda'; veja vídeo

Selton Mello se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 5, após compartilhar um vídeo tocando violão e cantando ao lado de Jack Black e Paul Rudd nos bastidores de Anaconda.

Confira o vídeo aqui

"Que tal esse elenco, Brasil? Mas olha só que interessante bastidores, levando um som e tals Jack do nada improvisa uma música para o filme. Destaque para o Paul no batuque maroto. Estamos chegando no Natal. Não confundir com Steven Seagal", escreveu em seu Instagram.