Pais? Entenda quem são os 'filhos' gêmeos de Lucas Rangel e Lucas Bley

Filho de Kaká?

Outra confusão associada aos influenciadores, que focam em conteúdo de humor nas redes sociais, é o boato de que Lucas Bley seria filho de Kaká, ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira.

Por ser muito parecido fisicamente com o ex-futebolista, Bley costuma postar homenagens para Kaká no Dia dos Pais, entre outras brincadeiras, uma até em que fala que os "filhos" gêmeos herdaram o dom do "avô".

Lucas Bley não é filho de Kaká, e isso seria impossível, já que eles têm apenas 10 anos de diferença de idade. O influenciador tem 32 anos enquanto o ex-jogador tem 42.

O sonho de conhecer o Beto Carrero com os gêmeos está sendo realizado nesta quarta-feira, 5. Os influenciadores levaram Thiago e Leo para o parque de diversões em Penha (SC), a convite do próprio estabelecimento.

Kaká tem quatro filhos. Ele é pai dos adolescentes Luca e Isabella, do relacionamento com Caroline Celico, e Esther e Sara, do relacionamento com Carol Dias. Luca, o filho mais velho do ex-jogador, tem 16 anos, metade da idade de Bley.