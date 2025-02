No 'BBB 25', Dona Delma cita saudade do 'mingau de cachorro'

A manhã desta quarta-feira, 5, foi de frio para Dona Delma no BBB 25. A pernambucana reclamou da temperatura na casa e contou que acorda diariamente com congestão nasal por causa do ar-condicionado. A solução para isso? Mingau de cachorro!

"Ai, um mingauzinho de cachorro pra mim agora!", exclamou a dona de casa.

Famoso no Nordeste, o "mingau de cachorro" - também chamado de "mingau de Santo Antônio" - é conhecido por fortalecer a imunidade, combater o cansaço, aliviar o desânimo e, principalmente, ajudar a tratar a tosse persistente.