Isabel Veloso se manifesta após internação de emergência e tranquiliza seguidores

Na manhã desta quarta-feira, 5, ela apareceu ao lado do marido e desejou um bom dia aos seguidores.

Lucas detalhou o ocorrido e explicou o estado de saúde de Isabel em entrevista à Quem.

Segundo ele, a influenciadora foi encaminhada ao hospital com urgência devido a dores intensas entre o diafragma e o estômago, que se irradiavam até os pulmões, causando dificuldades respiratórias. "Por não liberarem o medicamento, o tumor da Isabel se expande rapidamente, causando essas dores e asfixia", afirmou.

O medicamento necessário para o tratamento de Isabel é o Nivolumab, para o qual ela precisa de autorização judicial para obter acesso.

A influenciadora já havia mencionado a medicação na época do nascimento de seu filho, Arthur. "Agora que o Arthur nasceu, posso fazer o tratamento que eu preciso. Já estamos com os papéis para conseguir a medicação, ela é somente via judicial", explicou. "Espero que consiga logo! O câncer não espera ", finalizou.

Isabel enfrenta um Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e, recentemente, revelou que a doença avançou para os pulmões.