Internada há 2 semanas, Lexa pede orações para a filha, Sofia

Lexa, que está internada no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, há duas semanas, usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 5, para pedir orações para sua filha, Sofia. "Gostaríamos de pedir uma corrente de oração de todo o seu coração... Rezem pela Sofia", escreveu.

A bebê é fruto do relacionamento da cantora com Ricardo Vianna. Grávida de seis meses, ela foi diagnosticada com um quadro de pré-eclâmpsia precoce, um quadro de hipertensão arterial que atinge grávidas a partir da 20ª semana e que pode afetar tanto a mãe quanto o bebê. Os sintomas são sutis e variam de acordo com a gravidade da doença.

Além de Lexa, Darlin Ferrattry, mãe da cantora, também usou as redes sociais para pedir orações. "Eu imploro, peçam a Deus pela Sofia Vianna Araújo e pela Lexa."