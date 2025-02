Guilherme ganha espaço no 'BBB 25' por amizade com Diego Hypolito

Desde o último Sincerão, Guilherme vem ganhando espaço no BBB 25 por conta de sua amizade com Diego Hypolito. O pernambucano foi o único que colocou o ex-ginasta como sua nova hipotética dupla na dinâmica da última segunda-feira, 3, e a defesa dele emocionou o amigo e comoveu a web.

Guilherme acusou Gabriel de falta de fair play por conta de falas do ex-atleta, que duvidou das crises de ansiedade de Diego. "Essa questão de você desconfiar por ele ter dito que era mentiroso. Em relação a essa questão de saúde mental, a gente não pode desconfiar quando a pessoa fala. (...) No momento em que foi solicitado para colocar uma amarração, o único nome que nunca deveria ter sido cogitado era o dele. Faltou fair play naquele momento porque um dia antes Diego tinha passado mal", disse o fisioterapeuta.

Diego tem sido um dos nomes mais importantes do reality até aqui, e a lealdade de Guilherme foi enaltecida pelos internautas, que têm gostado do posicionamento do genro de Delma em suas colocações.