Giovanna pede desculpas aos fãs de Sandy e Junior após comentário polêmico no 'BBB 25'

O músico Lucas Lima, ex-marido de Sandy, também entrou na conversa e fez uma brincadeira sobre a situação. Em um comentário na postagem de Junior Lima no Instagram, ele ironizou de forma bem-humorada a reviravolta:

"Giovanna vai AMAR!", escreveu o cantor.

Lucas é conhecido por seu humor e pela forma descontraída com que interage com as situações. Logo abaixo do comentário dele, Sandy também interagiu e escreveu: "Não vejo a hora".

Quando será o show de Sandy e Junior no BBB 25?

O show especial está marcado para a noite desta quarta-feira, 5, e faz parte do tradicional "Show de Quarta" do reality. Além de Sandy e Junior, a apresentação contará com Chitãozinho e Xororó, trazendo um repertório nostálgico para os participantes e público.