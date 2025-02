Gilberto Gil sobre aposentadoria: 'Espero continuar contribuindo enquanto viver'

Gilberto Gil falou sobre a sua aposentadoria e afirmou que mesmo com o fim de sua carreira como cantor, ele não deixará de contribuir para a cultura brasileira. Em março, ele irá começar sua última turnê, Tempo Rei. A notícia foi anunciada em junho do ano passado.

Em entrevista à Quem, o pai de Preta Gil refletiu sobre a força da cultura nacional, mencionando as indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar.

"Essa efervescência que você identifica na contemporaneidade, nos tempos de hoje, eu acho que ela sempre existiu. Esses reflexos como a indicação de um filme brasileiro ao Oscar, minha turnê de despedida, todas essas coisas que representam uma força que o Brasil sempre teve, que vem crescendo com o próprio crescimento da população, do prestígio brasileiro no mundo, a força brasileira no mundo, a força brasileira da produção agrícola, industrial, cultural", afirmou.