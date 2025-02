Ex de Gabriel, do 'BBB 25', diz que brother 'não é uma pessoa empática'

Declaração de Gabriel no Sincerão gera polêmica

Durante a dinâmica do Sincerão da última segunda-feira, 3, Gabriel foi questionado sobre sua postura diante da ansiedade de Diego Hypólito, que relatou ter sofrido crises dentro da casa. O brother respondeu: "Eu não tenho empatia porque nunca tive ansiedade, mas eu sei que existe".

A fala gerou críticas tanto dentro quanto fora do reality. Guilherme, um dos participantes, se manifestou a favor de Diego e descreveu como tentou ajudá-lo durante suas crises. "Eu fui para o quarto com ele, segurei a mão, tentei acalmar", disse.

Relacionamento marcado por crises e indiferença

Ainda em à coluna de Fábia Oliveira, a ex-namorada do brother contou que, durante os nove meses de relacionamento, sofreu com a falta de acolhimento por parte de Gabriel. "Eu tive algumas crises de ansiedade com ele e ele nunca conseguiu se colocar no lugar do outro. E isso significa ter empatia", desabafou.

Ela também relatou que o ex-namorado não demonstrava preocupação com suas dificuldades emocionais. "Uma vez, ouvi um áudio que ele enviou para uma amiga, acabando comigo. Me chamando de louca para baixo. Quando eu ouvi, ele disse que eu não ia gostar." Após essa situação, Rafaella afirmou que entrou em uma crise intensa, sem qualquer apoio do então parceiro.