Diretor de 'Emilia Pérez' diz que não quer contato com Karla Sofía Gascón: 'Indesculpável'

O diretor de Emilia Pérez, Jacques Audiard, admitiu que não está mais falando com Karla Sofía Gascón, após posts controversos da atriz virem à tona. Ele chamou os comentários dela de "indesculpáveis".

"Infelizmente, isso está ocupando todo o espaço, e isso me deixa muito triste. É muito difícil para mim pensar no trabalho que fiz com Karla Sofía. A confiança que compartilhamos, a atmosfera excepcional que tivemos no set que era realmente baseada na confiança", ele disse ao Deadline nesta quarta-feira, 5. "E quando você tem esse tipo de relacionamento e de repente lê algo que essa pessoa disse - coisas que são absolutamente odiosas e dignas de serem odiadas - claro que esse relacionamento é afetado. É como se você caísse em um buraco. Porque o que Karla Sofía disse é indesculpável".

"Eu não falei com ela e não quero falar. Ela está em uma abordagem autodestrutiva na qual não posso interferir, e realmente não entendo por que ela está continuando. Por que ela está se prejudicando? Por quê?", continuou Audiard. "Não entendo isso, e o que também não entendo sobre isso, é por que ela está prejudicando pessoas que eram muito próximas a ela. Estou pensando em como machucar os outros, em como ela está machucando a equipe e todas essas pessoas que trabalharam tão incrivelmente duro neste filme. Estou pensando em mim, estou pensando em Zoe [Saldaña] e Selena [Gomez]. Simplesmente não entendo por que ela continua a nos prejudicar."