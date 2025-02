'BBB 25': Guilherme relata crise de ansiedade de Diego e critica falas de Gabriel no Sincerão

Guilherme defendeu Diego Hypolito em uma conversa às 5h da manhã desta quarta, 5, no BBB 25: ele falou da crise de ansiedade que o brother teve e criticou a dinâmica de deixar o atleta amarrado com Thamiris. O genro de Delma também criticou as atitudes de Gabriel no Sincerão.

O tópico foi abordado enquanto conversava com Aline, Camilla e Thamiris: "[Ele] começou a passar mal. Eu fui para o quarto com ele. Segurei a mão, tentei acalmar".

O brother disse que a crise de ansiedade ocorreu antes de uma ida ao confessionário, no dia em que Eva e Renata indicaram participantes em dinâmicas diversas.