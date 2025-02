Produção do 'BBB 25' acorda participantes com música, e web aponta indireta na letra

Os participantes do Big Brother Brasil 25 despertaram nesta terça-feira, 4, ao som de Boomerang Blues, música interpretada por Renato Russo e trilha de abertura da novela O Outro Lado do Paraíso. A canção faz parte da seleção musical do programa em homenagem aos 60 anos da TV Globo, na qual os toques de despertar deste ano são compostos por trilhas de novelas e programas.

No entanto, a escolha da música chamou atenção dos internautas, que viram na letra um possível recado da produção após os desdobramentos do Sincerão.

A canção traz versos marcantes como: "Tudo o que você faz, um dia volta pra você. E se você fizer o mal, com o mal mais tarde você vai ter de viver".