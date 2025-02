Palhaço Bozo voltará à TV brasileira após mais de uma década

Após 12 anos de ausência, o Palhaço Bozo voltará à TV brasileira. O SBT anunciou na quarta-feira, 29, um acordo com a Send In The Bozos LLC, empresa responsável pelo personagem, que garante os direitos exclusivos da marca Bozo no Brasil à emissora.

A ideia do canal é utilizar o palhaço em diferentes atrações ao longo da programação. O intérprete do palhaço, que foi vivido por diferentes atores ao longo das últimas décadas, ainda não foi anunciado. Mas a primeira participação especial já tem data marcada: Bozo será jurado no Circo do Tiru, atração comandada por Tirullipa.

As novidades chegam em um momento simbólico. A estreia do Bozo no Brasil, que ocorreu no ano de 1980 na TVS, completa 45 anos. "Com essa parceria, o SBT não só reforça o legado de um dos palhaços mais famosos do mundo, como também prepara diversas ações para celebrar a data", afirmou o comunicado do canal à imprensa.