Neil Gaiman é judicialmente acusado de abuso e tráfico humano; entenda

O escritor britânico Neil Gaiman, autor de obras como Sandman e Good Omens, foi processado por abuso sexual e tráfico humano. A ação judicial, movida por Scarlett Pavlovich, também inclui sua ex-esposa, Amanda Palmer.

De acordo com o site AP News, Pavlovich entrou com o processo em três estados dos Estados Unidos, alegando que, enquanto trabalhava como babá para o casal, foi vítima de violência sexual repetidas vezes e mantida como "escrava sexual". Ela afirma que a imagem pública de Gaiman como defensor de causas feministas a fez acreditar que ele era uma pessoa confiável. A denunciante busca uma indenização de pelo menos 1 milhão de dólares, além de uma condenação formal contra o autor e sua ex-esposa.

As acusações contra Gaiman começaram a vir à tona no final de 2024, com o lançamento do podcast Master: The Allegations Against Neil Gaiman, produzido pela Tortoise Media. Em janeiro deste ano, uma reportagem da New York Magazine trouxe mais detalhes sobre a conduta do escritor, relatando denúncias de oito mulheres.