Lollapalooza 2025: veja horário dos shows e a programação por dia

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça-feira, 4, as atrações por palcos e grade completa de horários da edição de 2025. O festival ocorre nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e terá, entre os headliners, as apresentações de Alanis Morissette, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Rüfüs Du Sol, Tool, e Olivia Rodrigo.

A 12ª edição do festival também receberá os shows de Sepultura, Marina Lima, Benson Boone, Empire of the Sun e Jão, totalizando mais de 70 atrações. Os portões abrirão às 11h e, a partir do meio-dia, as primeiras atrações se apresentam em seus respectivos palcos. Os ingressos já estão à venda, em três modalidades: Lolla Day (acesso a um dia do festival), Lolla Double (acesso a dois dias do festival) e Lolla Pass: (acesso aos três dias de festival).

Dia 28 de março