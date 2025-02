Fernanda Montenegro dança com Linn da Quebrada em filme e compartilha o momento

Fernanda Montenegro compartilhou nesta terça-feira, 4, um singelo momento entre ela e Linn Da Quebrada. No perfil do Instagram, a atriz de 95 anos publicou um vídeo em que dança ao lado da cantora. A cena faz parte do filme Vitória, estrelado por Montenegro e por Linn, que estreia no dia 13 de março deste ano.

O longa, dirigido pelo cineasta Andrucha Waddington, conta a história de uma moradora do Rio de Janeiro que, cansada da insegurança da cidade carioca, resolve denunciar o crime organizado.