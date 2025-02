Especialista em leitura labial decifra 'comandos' de Kanye West a Bianca Censori no Grammy

O momento viralizou nas redes sociais com comentários diversos sobre a cena do casal, que já coleciona há algum tempo atitudes parecidas.

Juntos desde 2022, Bianca e Kanye são assunto de discussão desde que confirmaram o relacionamento. A arquiteta utiliza roupas "reveladoras" em que expõe os seios, quase sempre perto do rapper.

Em publicações diversas, internautas ressaltam uma preocupação com o comportamento "exigente" e "controlador". "O problema com a Bianca estar nua em público não é sobre a nudez na televisão, e sim sobre seu parceiro ser alguém conhecido por ser um homem com histórico de controlar suas parceiras, incluindo o que vestem", diz um usuário do X (antigo Twitter).

O ex-marido de Kim Kardashian também esteve em outras polêmicas, como as alegações de ter espalhado nudes de Kim para funcionários e até declarações antissemitistas.

Outros defenderam o momento, relembrando a capa do álbum de Kanye, Vultures, que teve uma de suas músicas indicadas, Carnival.

Carnival, concorrente na categoria de Melhor Canção de Rap, perdeu para Not Like Us, de Kendrick Lamar.