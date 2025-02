Como será o quarto secreto do 'BBB 25'? Veja detalhes

O apresentador manteve o mistério sobre o que mais pode acontecer no cômodo, mas garantiu que a volta do participante trará um impacto significativo no jogo: "Quando voltar, vai voltar em uma dinâmica muito legal que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar", afirmou.

Quem pode ir para o Quarto Secreto?

Os emparedados desta semana são Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna. Um deles será eliminado e deixará a disputa pelo prêmio milionário, enquanto o menos votado da dupla permanecerá no jogo assistindo a trechos selecionados do que acontece dentro da casa. A votação oficial segue aberta no site do BBB 25 no Gshow, e o resultado será anunciado ao vivo nesta noite.