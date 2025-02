'Belo sempre me tratou como uma rainha', diz Gracyanne Barbosa no 'BBB 25'

A decisão abalou a sister, que não esperava que Diogo aceitasse puxá-la para o Paredão. No dia seguinte, Vilma tentou justificar a escolha para Aline, afirmando que o nervosismo do momento a fez tomar uma decisão precipitada.

No entanto, Giovanna rebateu, dizendo que Vilma poderia ter protegido Aline e Vinícius, mas preferiu seguir com outra estratégia. Além disso, Giovanna acusou Vilma de incoerência, pois, antes do Contragolpe, ela teria afirmado que não votaria em Camilla e Thamiris, mas acabou cogitando as duas no momento da votação.

O desentendimento se intensificou no Sincerão, quando Vilma e Giovanna voltaram a discutir sobre o episódio. Vilma acusou Giovanna de ter mencionado os gêmeos João Gabriel e João Pedro como opção de voto, o que Giovanna negou imediatamente. Com os ânimos exaltados, Diogo interveio, reforçando que tudo estava gravado, o que só aumentou a tensão entre as sisters.

Mesmo com a polêmica, Aline e Vinícius conseguiram escapar do Paredão, vencendo a Prova Bate-Volta ao lado de Diogo e Vilma. A decisão do terceiro paredão do BBB 25 será nesta terça-feira.