'BBB 25': Vilma manda Giovanna 'calar a boca' no 'Sincerão' e Diogo vira alvo

O primeiro Sincerão individual no BBB 25 teve o retorno de brigas que estiveram presentes após o Paredão nesta segunda-feira, 3, além de inúmeros momentos tensos. Na dinâmica, os participantes tiveram de escolher com quem gostariam de formar uma dupla e a última pessoa na casa com quem formariam. Os "rejeitados" receberam uma "torta na cara".

Desta vez, o Sincerão não envolveu apenas os protagonistas da semana - ou seja, os líderes, emparedados e anjos. Todos os participantes do BBB 25 participaram da dinâmica.

Gracyanne voltou a criticar Diogo Almeida após o ator não defender Aline durante a formação da berlinda. O brother, inclusive, foi o principal alvo da dinâmica, recebendo seis tortas, e chegou a se emocionar ao pedir desculpas a Aline.