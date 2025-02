BBB 25: Gracyanne aparece no Quarto Fantástico enquanto Diogo e Vilma falam dela

A repercussão do terceiro Paredão do BBB 25 segue movimentando a casa. Na madrugada desta terça-feira, 4, após a dinâmica do Sincerão, Diogo Almeida conversava com seus aliados no Quarto Fantástico sobre a indicação de Aline e Vinícius à berlinda, quando um momento inusitado chamou a atenção.

O ator discutia com Vilma sobre o comportamento de Gracyanne Barbosa no jogo, apontando contradições entre os elogios que recebeu no Confessionário e as críticas feitas pela musa fitness durante o Sincerão. Ele afirmou não confiar na postura da sister, sugerindo que suas falas seriam estratégicas.

Enquanto a conversa acontecia, Gracyanne bateu na porta do quarto, interrompendo o assunto. João Gabriel permitiu sua entrada, e a sister entregou uma pilha de roupas aos gêmeos, despedindo-se com um "boa noite" antes de sair. Logo após sua saída, Vilma comentou: "Veio aqui só para ver se a gente estava aqui".