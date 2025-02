Após falas de Gracyanne no 'BBB 25, Belo demonstra apoio e nega traição

Belo usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 4, para falar sobre Gracyanne Barbosa, sua ex-mulher e participante do Big Brother Brasil 25. A musa fitness foi alvo de comentários maldosos nas redes sociais em meio às declarações sobre o relacionamento dela com o cantor.

Gracyanne citou o ex-marido durante uma conversa com os brothers. Na ocasião, ela comentou sobre a postura de Diogo Almeida em relação à sua ficante no reality, Aline Patriarca, e fez uma comparação com seu antigo relacionamento.

"Minha régua de um homem tratar uma mulher é alta. Belo sempre me tratou como uma rainha, o que eu acho que é o que ela merece", afirmou a musa fitness. Com o comentário, internautas disseram que, ainda assim, a musa fitness teria traído o cantor.