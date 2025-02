Alceu Valença na Europa: 'Cantam tudo! Ou pelo menos o Oh, ioh, ioh, ioh de Morena Tropicana'

Alceu Valença está na Europa em uma turnê juntamente com a Orquestra Ouro Preto, comandada pelo maestro Rodrigo Toffolo, onde faz, desde o dia 30 de janeiro, shows em seis países.

Acompanhado por 40 músicos, Alceu cantou em Londres, no The Barbican Centre - com ingressos esgotados dois meses antes da apresentação; em Paris, no Salle Pleyel; em Utrecht, na Holanda, no TivoliVredenburg; e ainda irá passar por Barcelona, Berlim, Porto e Lisboa.

Ao Estadão, Alceu diz que, com as plataformas digitais, as quais ele chama de "importante alavanca", a música brasileira se universalizou por completo. "Antigamente, não tínhamos essa alavanca para lançar a música brasileira em tudo que é canto. Tudo ficou mais democrático", diz o cantor.