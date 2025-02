'Treta' com Drake inspirou Kendrick Lamar a fazer música que ganhou cinco prêmios no Grammy

O rapper Kendrick Lamar venceu 5 prêmios do Grammy 2025 - Música do Ano, Gravação do Ano, Melhor Performance de Rap, Melhor Canção de Rap e Melhor Videoclipe - na madrugada desta segunda-feira, 3, com sua canção Not Like Us. A música, que se tornou um dos maiores hits da carreira do artista, é fruto de uma polêmica e pública briga com o rapper canadense Drake. Entre abril e maio de 2024, os dois artistas passaram a se atacar publicamente em inúmeras canções.

Ao todo, foram nove músicas produzidas e lançadas durante o conflito - Like That, Push Ups, Taylor Made Freestyle, Euphoria, 6:16 in LA, Family Matters, Meet the Grahams, Not Like Us e The Heart Part 6. Além de ataques pessoais, ambos os rappers fizeram acusações pesadas um contra o outro. Kendrick acusou Drake de ser um pedófilo, um predador sexual e um apropriador cultural. Já Drake afirmou que o norte-americano não era pai biológico dos próprios filhos e que já havia agredido a própria esposa.

A briga, no entanto, significou algo maior para a indústria. Segundo Lamar, Drake representava tudo o que ele odiava no mundo da música - um rap sem raízes e sem originalidade, que se vendia e não seguia um código de conduta adequado. O norte-americano, então, acreditava estar revelando quem o rapper canadense realmente era - uma fraude. Já Drake acusou Kendrick de ser um "falso profeta" e um "falso militante", alguém que falava sobre problemas sociais, mas que mentia e era supervalorizado pela mídia. Eram os dois principais nomes do rap brigando pelo posto de artista número um do gênero.