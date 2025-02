Preta Gil recebe apoio da irmã Bela Gil durante recuperação em hospital

Preta Gil recebe apoio da irmã, Bela Gil, durante recuperação no hospital

Após cirurgia para retirada de tumores, cantora agradece pelo apoio de familiares e amigos

Preta Gil registrou um vídeo em suas redes sociais no qual mostra sua recuperação após um procedimento para a retirada de tumores e a colocação de uma bolsa e colostomia. A cantora mostra que pediu uma comida no restaurante Camélia Òdòdó, de Bela Gil, que foi entregue pela própria irmã. Em seguida, elas aparecem caminhando pelo hospital. "No ande-se comigo de hoje...", diz Preta, mostrando a sua "comitiva".