'Macho escroto': Gracyanne critica Diogo após voto em Aline no 'BBB 25'

Gracyanne Barbosa criticou o voto de Diogo Almeida em Aline Patriarca durante a formação do Paredão do Big Brother Brasil 25, que ocorreu neste domingo, 3. O ator se envolveu romanticamente com a PM na última semana, mas isso não o impediu de indicá-la para a eliminação. "Desde o começo, eu falei que admiro o cara e tal, mas é um escroto. Para mim, tá jogando. Ficou com ela para não ser votado", contou Gracyanne aos aliados.

Na dinâmica desta semana, as duas duplas mais votadas pela casa deveriam escolher uma terceira dupla para indicar ao Paredão. Diogo e Vilma e Gracyanne e Giovanna foram escolhidos e, no contra-golpe, optaram por indicar Aline e Vinícius para a eliminação. Durante o processo da indicação, Diogo e Vilma priorizaram a proteção de João Pedro e João Gabriel.

"A menina gata, gente boa e ficando com um cara escroto. O cara não defender ela e defender os Joãos? Pelo amor de Deus", completou. Mais tarde, a modelo fitness voltou a comentar sobre o assunto. "Isso não existe para mim. Ele saiu de um patamar de um cara foda para um cara bosta, como homem. Isso não é uma atitude de homem", disse aos aliados. "Se eu fosse ela [Aline], não olhava nem na cara dele", finalizou.