Jottapê, da série 'Sintonia', revela conversão e anuncia fim da carreira no funk

Carreira de Jottapê

Jottapê ganhou projeção nacional ao interpretar MC Doni em Sintonia, série criada por KondZilla e produzida pela Gullane, considerada a produção brasileira mais longeva da Netflix. Antes disso, ele já acumulava experiência no audiovisual, com papéis em novelas e filmes.

Ainda criança, participou de comerciais e atuou no longa Acquária (2003), de Sandy & Junior. Aos 9 anos, protagonizou O Menino da Porteira (2009), e mais tarde interpretou um dos meninos do lixão na novela Avenida Brasil (2012). O artista também fez parte do elenco de Chiquititas (2013-2015).

Na música, Jottapê estourou no funk pouco antes do lançamento de Sintonia, ganhando destaque com a versão brasileira de Old Town Road, que viralizou no canal KondZilla. Com sua popularidade em ascensão, seguiu lançando sucessos e consolidou-se como um dos principais nomes do gênero.